Пау Торрес уверен, что Морено забудет промах с пенальти в матче с Польшей

Защитник сборной Испании Пау Торрес после матча Евро-2020 с Польшей (1:1) выразил поддержку своему партнеру Жерару Морено, который не забил пенальти, пробив в штангу.

«Жерар ни разу не промахивался с «точки» в течение всего сезона, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Он сильный игрок с крепким характером. Он забудет этот промах. Никто в Испании не должен сомневаться в нас: мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч и выйти из группы».

В составе испанцев забил Альваро Мората. У поляков отличился Роберт Левандовски.