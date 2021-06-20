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Пау Торрес уверен, что Морено забудет промах с пенальти в матче с Польшей

01:11
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Защитник сборной Испании Пау Торрес после матча Евро-2020 с Польшей (1:1) выразил поддержку своему партнеру Жерару Морено, который не забил пенальти, пробив в штангу.

«Жерар ни разу не промахивался с «точки» в течение всего сезона, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Он сильный игрок с крепким характером. Он забудет этот промах. Никто в Испании не должен сомневаться в нас: мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч и выйти из группы».

В составе испанцев забил Альваро Мората. У поляков отличился Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024463--spain-vs-poland/

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