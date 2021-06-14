Патрик Шик о своем голе с центра поля: «Видел, что голкипер вышел из ворот»
19:11
Форвард сборной Чехии Патрик Шик поделился впечатлениями после матча Евро-2020 с Шотландией (2:0). Он сделал дубль, забив второй мяч ударом с центра поля.
«Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков, — цитирует Шика официальный сайт УЕФА 14 июня. — Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку.
Второй гол? Я видел, что он (вратарь — Прим. «СЭ») вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит".
Шик был признан лучшим игроком матча.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024452--scotland-vs-czech-republic/
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