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Патрик Шик о своем голе с центра поля: «Видел, что голкипер вышел из ворот»

19:11
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Форвард сборной Чехии Патрик Шик поделился впечатлениями после матча Евро-2020 с Шотландией (2:0). Он сделал дубль, забив второй мяч ударом с центра поля.

«Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков, — цитирует Шика официальный сайт УЕФА 14 июня. —  Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку.

Второй гол? Я видел, что он (вратарь — Прим. «СЭ») вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит".

Шик был признан лучшим игроком матча.

14&nbsp;июня. Шотландия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 0:2. Дэвид Маршалл пропускает с&nbsp;центра поля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024452--scotland-vs-czech-republic/

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