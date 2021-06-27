Патрик Шик: «Никто не ожидал, что Чехия пройдет так далеко»

Форвард сборной Чехии Патрик Шик поделился впечатлениями после матча со сборной Нидерландов (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Лучше и быть не могло, — цитирует Шика официальный сайт УЕФА 27 июня. — Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре — это просто фантастика. Уверен, все болельщики, что добрались сюда сегодня, прекрасно провели время. Это великолепно.

Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали сюда в таком количестве. Они создали поистине фантастическую атмосферу, и после финального свистка мы насладились ею сполна. Мой гол? Да, Голи (Томаш Холеш — Прим. «СЭ») здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой — забить уже было не так уж и сложно».

Шик забил второй мяч в этой игре. Первый гол в активе Холеша.