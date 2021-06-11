Пандев заявил, что сборная Северной Македонии готова удивить на Евро-2020

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев заявил, что его команда способна удивить зрителей на Евро-2020.

«Для нас выход на Евро значит очень многое. До недавних пор мало кто мог представить, что наша команда может принять участие в столь важном международном турнире. С другой стороны, мы всегда верили в это. Нынешнее поколение написало историю. Раньше у нас тоже были сильные футболисты, но нам удалось попасть на крупный турнир только сейчас. Мы амбициозно настроены, мы хотим одержать пару побед. Минимальная задача — выход из группы. Понятно, что это будет сложно, но мы верим в свои силы и готовы удивлять», — приводит Goal слова Пандева.

Сборная Северной Македонии впервые в истории попала в финальный турнир чемпионата Европы. На Евро-2020 команда сыграет в одной группе с Голландией, Украиной и Австрией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.