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Пандев заявил, что сборная Северной Македонии готова удивить на Евро-2020

12:16
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Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев заявил, что его команда способна удивить зрителей на Евро-2020.

«Для нас выход на Евро значит очень многое. До недавних пор мало кто мог представить, что наша команда может принять участие в столь важном международном турнире. С другой стороны, мы всегда верили в это. Нынешнее поколение написало историю. Раньше у нас тоже были сильные футболисты, но нам удалось попасть на крупный турнир только сейчас. Мы амбициозно настроены, мы хотим одержать пару побед. Минимальная задача — выход из группы. Понятно, что это будет сложно, но мы верим в свои силы и готовы удивлять», — приводит Goal слова Пандева.

Сборная Северной Македонии впервые в истории попала в финальный турнир чемпионата Европы. На Евро-2020 команда сыграет в одной группе с Голландией, Украиной и Австрией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/north-macedonia-pandev-euro-2020-upsets/clevdff0n67o1xf4rbtijws0e

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Иван Торопцев все материалы автора
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