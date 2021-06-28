Палинья: «Не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола»
01:23
Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).
«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели», — приводит слова Палиньи SportTv.
В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
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