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Отец Сафонова отреагировал на игру сына в победном матче Евро-2020 с Финляндией

19:03
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Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России, в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру сына в победном матче против Финляндии (1:0) в 2-м туре чемпионата Европы.

«Для Матвея важно выйти и отыграть полный матч, — сказал Сафонов-старший «СЭ». — Это дает ему почувствовать уверенность и причастность к сборной. Игра за сборную для такого молодого парня очень много значит. Я пока не связывался с ним, думаю, ему сейчас не до этого. Наберу ему позже — поздравлю. Естественно, я нервничал и переживал. Сейчас я очень сильно рад».

Игра 16 июня против Финляндии стала для 22-летнего россиянина первой полноценной в составе сборной.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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Результаты опроса

проголосовало: 2608
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Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Матвей Сафонов
5.1%
Марио Фернандес
4.3%
Дмитрий Баринов
2.0%
Игорь Дивеев
11.4%
Георгий Джикия
22.5%
Далер Кузяев
2.5%
Роман Зобнин
0.7%
Магомед Оздоев
0.5%
Алексей Миранчук
21.1%
Александр Головин
19.6%
Артем Дзюба
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Вячеслав Караваев
0.6%
Рифат Жемалетдинов
1.0%
Александр Соболев
1.6%
Максим Мухин
2.8%
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи