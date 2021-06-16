Отец Сафонова отреагировал на игру сына в победном матче Евро-2020 с Финляндией

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России, в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру сына в победном матче против Финляндии (1:0) в 2-м туре чемпионата Европы.

«Для Матвея важно выйти и отыграть полный матч, — сказал Сафонов-старший «СЭ». — Это дает ему почувствовать уверенность и причастность к сборной. Игра за сборную для такого молодого парня очень много значит. Я пока не связывался с ним, думаю, ему сейчас не до этого. Наберу ему позже — поздравлю. Естественно, я нервничал и переживал. Сейчас я очень сильно рад».

Игра 16 июня против Финляндии стала для 22-летнего россиянина первой полноценной в составе сборной.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.