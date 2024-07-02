Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:23

Отец Даку: «Мирлинд понял, что поступил неправильно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, заявил, что его сын не боится возвращаться в Россию после инцидента на Евро-2024.

«Через четыре-пять дней сын прибудет в расположение «Рубина». Мирлинд не боится возвращаться в Россию, он понял, что поступил неправильно. Поэтому я ожидаю, что для сына предстоящий сезон станет лучшим в его карьере», — приводит слова Даку Sport24.

В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на две игры Евро.

Источник: Sport24
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
0
Читайте также
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Роналду остается лучшим центральным нападающим в сборной Португалии
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрген Клопп назвал главного фаворита чемпионата Европы-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости