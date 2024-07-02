Отец Даку: «Мирлинд понял, что поступил неправильно»

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, заявил, что его сын не боится возвращаться в Россию после инцидента на Евро-2024.

«Через четыре-пять дней сын прибудет в расположение «Рубина». Мирлинд не боится возвращаться в Россию, он понял, что поступил неправильно. Поэтому я ожидаю, что для сына предстоящий сезон станет лучшим в его карьере», — приводит слова Даку Sport24.

В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на две игры Евро.