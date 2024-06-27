Отец Даку — о скандале с сыном на Евро-2024: «Я сказал Мирлинду больше так не делать»

Фехми Даку, отец форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался о скандале с участием своего сына на Евро-2024.

«Сын уже вернулся домой. Мирлинд здоров, но ему нехорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. Он отдохнет несколько дней и потом поедет в Россию. Я слышал, что «Рубин» накажет Мирлинда за поступок на Евро — это решение клуба надо уважать. У него не будет проблем со своими сербскими партнерами по команде, они будут жить в мире», — приводит слова Фехми Даку Sport24.

После матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы против Хорватии (2:2) Даку выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.