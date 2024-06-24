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Отец Даку отреагировал на дисквалификацию сына на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фахми Даку, отец нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, отреагировал на дисквалификацию нападающего на Евро-2024.

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после матча сборной Албании против Хорватии (2:2) во втором туре Евро-2024.

«Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», — цитирует Фахми Даку Sport24.

Даку не сыграет против сборной Испании в третьем туре и пропустит матч 1/8 финала турнира, если Албания сумеет выйти из группы.

Источник: Sport24
Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Мирлинд Даку
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