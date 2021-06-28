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Отчет Черчесова по выступлению сборной России на чемпионате Европы перенесен на 30 июня

22:07
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Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова перенесено на среду, 30 июня. 

Изначально Черчесов должен был представить доклад о выступлении сборной на чемпионате Европы во вторник, 29 июня.

«Заседание перенесено на послезавтра, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн», - приводит ТАСС слова члена комитета РФС Михаила Гершковича.

Россия заняла последнее место в группе. По ходу турнира команда одержала победу над Финляндией (1:0), проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11773113

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