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Сегодня, 10:55

Отбор Евро 2024: Бельгия — Швеция, Босния — Португалия и другие матчи 16 октября

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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 окт, 21:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
Нидерланды
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 окт, 21:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
Ирландия

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 окт, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Австрия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Швеция

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
Португалия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
Словакия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
Лихтенштейн

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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