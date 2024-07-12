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Орлов: «В случае успеха Англии на Евро для Саутгейта наверняка уже готов титул сэра»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Саутгейта весь турнир все ругают, но с точки зрения тренерского мастерства мы должны отдать ему должное. Оборона у англичан выстроена очень хорошо, они ведь пропускают очень мало, просто так Англии не забьешь. Думаю, Саутгейт — великий тренер. А его все критикуют — это удивительно. А если он выиграет трофей? Что тогда будут говорить? Полагаю, в случае успеха для него уже готов титул сэра, как у Фергюсона. И англичане к этому как никогда близки — после 1966 года они не выиграли ни один турнир. А сейчас могут выиграть. Хотя фаворита в финале нет, шансы равны», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине и начнется в 22.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Геннадий Орлов
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