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Орлов обратился к Дивееву: «Парень, ты, наверное, ослеп»

01:16
Игорь Дивеев. Фото ПФК ЦСКА
Игорь Дивеев. Фото ПФК ЦСКА
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Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова защитника сборной России Игоря Дивеева, который после матча на Евро против Бельгии (0:3) заявил, что не был впечатлен игрой нападающего Ромелу Лукаку.

«Стыдно за игру сборной. По-разному можно проиграть, но чтобы так... Мне очень не нравится отношение футболистов. Дивеев только начинает играть и говорит: «Бельгийцы ничем не удивили». Парень, ты, наверное, ослеп! Ты бежал 25 метров рядом с Лукаку и не мог до мяча дотянуться. Вообще ничего не мог сделать! Так ты бы хоть посмотрел на его спину. Он тебя сделал, как ребенка. Что еще надо сделать? А он говорит широковещательно: «Ничем они нас не удивили». Чем они тебя должны были удивить? Раскраской волос, что ли?» — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

Теперь сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи