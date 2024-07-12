Орещук: «Ямалю до Месси — как до Луны пешком»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение об игре 16-летнего полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля на Евро-2024.

— Про Месси с юных лет твердили: «Гений!» Глядя на Ямаля, который в 16 лет играючи расправляется с соперниками, хочется воскликнуть то же самое?

— Нет. До Месси ему — как до Луны пешком. Да, мальчик талантливый. На Евро один забил, три отдал. Но не могу сказать, что это уже сложившийся мастер и сейчас в сборной Испании прямо сильно выделяется. На роль лидера Ямаль пока точно не тянет, — сказал Орещук в интервью «СЭ».

16-летний испанец забил один гол и отдал три результативные передачи в 6 матчах на Евро-2024.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».