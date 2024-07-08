Орещук: «В полуфинале Евро шансы Франции возрастут, если Дешам оставит Мбаппе в запасе»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» назвал фаворита Евро-2024.

— О ком из полуфиналистов можно сказать — сборная без слабых мест?

— Хм. Даже об Испании, самой яркой команде на Евро-2024, этого не скажешь. В обороне она проседает. К тому же матч с Францией пропустят два ключевых защитника — Карвахаль и Ле Норман.

— Из-за дисквалификации не сыграют еще Мората и травмированный Педри.

— Потери серьезные. И все же для меня Испания — главный претендент на чемпионство. Хотя не удивлюсь, если в полуфинале будет ничья и по пенальти выиграют французы. Больше вам скажу — их шансы на победу в основное время значительно возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе.