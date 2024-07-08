Орещук: «Если в финал Евро пробьются Англия и Франция, нас ждет «веселое» зрелище»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в полуфинале Евро-2024 Нидерланды — Англия.

— Чего ждать во втором полуфинале?

— Голландцы хороши в атаке, но не слишком надежны в защите. У британцев все наоборот. При таком раскладе предсказать победителя нереально. Но мои симпатии точно на стороне Кумана, а не Саутгейта.

— Почему?

— Ну не должны англичане с таким футболом в финале играть! Если туда еще и французы пробьются, нас вообще ждет «веселое» зрелище. 120 минут игры от обороны, унылые нули на табло, а потом серия пенальти.

— Англия — Франция — не финал, а катастрофа.

— Не то слово! Вот почему я надеюсь, что 14 июля в Берлине встретятся сборные Испании и Голландии. Это будет песня! Открытый футбол, море моментов... Как в теннисе: мячик налево, мячик направо. Уже предвкушаю.