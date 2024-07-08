Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:45

Орещук: «Если в финал Евро пробьются Англия и Франция, нас ждет «веселое» зрелище»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в полуфинале Евро-2024 Нидерланды — Англия.

— Чего ждать во втором полуфинале?

— Голландцы хороши в атаке, но не слишком надежны в защите. У британцев все наоборот. При таком раскладе предсказать победителя нереально. Но мои симпатии точно на стороне Кумана, а не Саутгейта.

— Почему?

— Ну не должны англичане с таким футболом в финале играть! Если туда еще и французы пробьются, нас вообще ждет «веселое» зрелище. 120 минут игры от обороны, унылые нули на табло, а потом серия пенальти.

— Англия — Франция — не финал, а катастрофа.

— Не то слово! Вот почему я надеюсь, что 14 июля в Берлине встретятся сборные Испании и Голландии. Это будет песня! Открытый футбол, море моментов... Как в теннисе: мячик налево, мячик направо. Уже предвкушаю.

Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе. Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»

Роман Орещук
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР
Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Орещук: «Самое главное — результат. Как Саутгейт его добьется, никого в Англии не волнует»
Орещук — о Криштиану Роналду: «После десяти вечера даже телефон в руки не берет!»
Орещук: «В полуфинале Евро шансы Франции возрастут, если Дешам оставит Мбаппе в запасе»
Орещук: «Дешам должен наконец показать, что у него есть... В общем, то, что Дзюба говорил про Климова»
Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»
Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук: «Самое главное — результат. Как Саутгейт его добьется, никого в Англии не волнует»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости