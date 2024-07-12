Орещук: «Сердцем я за Испанию. Но разум говорит, что золото уплывет в Англию»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о предстоящем финале Евро-2024.

— Ну и кто кого?

— Сердцем я за Испанию. Но разум говорит, что золото уплывет в Англию. Более того, уверен, нас ждет «дохлый» финал!

— В смысле?

— Ну, скучный. Англичане с первых минут встанут сзади и будут ловить соперника на контратаках. Единственный шанс избежать закрытого футбола — забить в ворота Пикфорда как можно быстрее. Если испанцам это удастся, финал выйдет на загляденье, — сказал Орещук в интервью «СЭ».

Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

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