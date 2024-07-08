Орещук: «Дешам должен наконец показать, что у него есть... В общем, то, что Дзюба говорил про Климова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» рассказал, на какие перестановки в составе должен решиться главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в полуфинале Евро-2024 с Испанией.

— Ну и как для себя объясняете происходящее с французами?

— Мне кажется, их подкосила травма Мбаппе, которому в стартовом туре сломали нос. Второй матч пропустил, с третьего выходит в маске. Она явно его сковывает. Килиан побаивается идти в обводку, почти не берет игру на себя. Начал беречься. Подсознательно. Не потому что трус — в такой ситуации всегда срабатывает инстинкт самосохранения.

— Это ясно.

— Плана Б у французов нет. В атаке они по-прежнему рассчитывают исключительно на Мбаппе. Что он выйдет и все решит. Но у него ничего не получается. Вдобавок Гризманн как лидер сейчас не тянет. И что в итоге?

— Что?

— Французские надежды просто бьются о скалы. Правда, результат все равно есть. Команда уже в полуфинале. Благодаря двум автоголам и пенальти, реализованному Мбаппе. Но как с таким подбором футболистов ни разу за пять матчей не забить с игры?! Уму непостижимо.

— Что же делать?

— С одной стороны, я понимаю Дешама. Трудно посадить на скамейку топ-форварда, звезду мирового футбола. А с другой — пора что-то менять. Раз маска так мешает Килиану, на полуфинал с Испанией лучше поставить с первых минут Жиру. А Мбаппе выпустить во втором тайме — в зависимости от того, как будет складываться игра.

— Полагаете, Дешам решится на такие перестановки?

— Не знаю. Но тренер должен наконец показать, что у него есть... (Пауза.) В общем, то, что Дзюба говорил про Валеру Климова.

— В оригинале из уст Артема звучало так: «Климов — это самые большие яйца, которые я видел в футболе».

— Вот-вот. При этом у Франции отличная команда. Мощная, сыгранная. Неплохой вратарь, надежная оборона, качественная полузащита. Все великолепно готовы физически. Единственное, чего не хватает, — остроты в атаке. Сломанный нос Мбаппе спутал французам все карты.