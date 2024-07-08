Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» критически оценил игру сборной Франции и ее лидера Килиана Мбаппе на Евро-2024.
— Начнем с блица. Что в 1/4 финала особенно удивило?
— Меня поражает игра французов. Причем с каждым днем все больше и больше. Извините, но это какая-то импотенция. Другого слова не подберешь.
— Главное разочарование?
— Мбаппе. Какие надежды на него возлагались! Но на Евро их вообще не оправдал. По крайней мере на данный момент.
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