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Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» критически оценил игру сборной Франции и ее лидера Килиана Мбаппе на Евро-2024.

— Начнем с блица. Что в 1/4 финала особенно удивило?

— Меня поражает игра французов. Причем с каждым днем все больше и больше. Извините, но это какая-то импотенция. Другого слова не подберешь.

— Главное разочарование?

— Мбаппе. Какие надежды на него возлагались! Но на Евро их вообще не оправдал. По крайней мере на данный момент.

Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе. Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»

Килиан Мбаппе
Роман Орещук
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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