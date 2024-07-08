Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» критически оценил игру сборной Франции и ее лидера Килиана Мбаппе на Евро-2024.

— Начнем с блица. Что в 1/4 финала особенно удивило?

— Меня поражает игра французов. Причем с каждым днем все больше и больше. Извините, но это какая-то импотенция. Другого слова не подберешь.

— Главное разочарование?

— Мбаппе. Какие надежды на него возлагались! Но на Евро их вообще не оправдал. По крайней мере на данный момент.