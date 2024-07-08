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Сегодня, 09:15

Орещук — о Криштиану Роналду: «После десяти вечера даже телефон в руки не берет!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

— Понимаете тех, кто говорит — мол, из-за Криштиану Роналду португальцы против французов играли вдесятером?

— Не согласен! С точки зрения «физики» сейчас он выглядит даже лучше, чем на ЧМ-2022 в Катаре. Но здесь, как и случае с Францией, тренерский штаб и команда — заложники одного игрока. Понятно, пока Криштиану в сборной, он будет выходить в старте.

— В любом состоянии?

— Да! А другого Криштиану в распоряжении Мартинеса нет. Ни Бруну Фернандеш, ни Рафаэл Леау, ни Жоау Феликс к роли лидера не готовы. Просто не тянут. Зато ветераны отрабатывают по максимуму. Что Пепе, что Криштиану. К ним-то какие претензии?

— В чем секрет их футбольного долголетия?

— Да нет особого секрета. Сегодня фармакология на таком уровне, что можно спокойно играть до сорока. Если правильно относишься к организму. А тот же Криштиану — суперпрофессионал. Не вылезает из тренажерного зала, уделяет огромное внимание восстановлению. Соблюдает режим, тщательно следит за питанием. После десяти вечера даже телефон в руки не берет!

— Пепе такой же?

— Наверняка. Вспомните концовку матча с Францией. На 86-й на поле появляется свеженький Тюрам. Через пару минут прокидывает мяч мимо Пепе. Но защитник, который на пятнадцать лет старше, догоняет его и чисто выбивает мяч на угловой! Красавчик!

Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе. Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»

Криштиану Роналду
Роман Орещук
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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