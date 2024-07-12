Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024. Де ля Фуэнте нет даже в топ-10
Портал Football Benchmark опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024.
Возглавляет список главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который зарабатывает в год 5,8 миллиона евро. Вторым идет — Юлиан Нагельсман, возглавляющий сборную Германии (4,8 миллиона евро), а замыкает тройку Роберто Мартинес из сборной Португалии (4 миллиона евро).
В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании, главный тренер которой Луис де ля Фуэнте даже не попал в топ-10. Его зарплата — 1,2 миллиона евро.
Самые высокооплачиваемые тренеры Евро-2024
- Гарет Саутгейт (Англия) — 5,8 миллиона евро
- Юлиан Нагельсман (Германия) — 4,8
- Роберто Мартинес (Португалия) — 4
- Дидье Дешам (Франция) — 3,8
- Роналд Куман (Нидерланды) — 3
- Лучано Спаллетти (Италия) — 3
- Винченко Монтелла (Турция) — 1,8
- Мурат Якин (Швейцария) — 1,6
- Ральф Рангник (Австрия) — 1,5
- Доменико Тедеско (Бельгия) — 1,5
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