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Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024. Де ля Фуэнте нет даже в топ-10

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Портал Football Benchmark опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024.

Возглавляет список главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который зарабатывает в год 5,8 миллиона евро. Вторым идет — Юлиан Нагельсман, возглавляющий сборную Германии (4,8 миллиона евро), а замыкает тройку Роберто Мартинес из сборной Португалии (4 миллиона евро).

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании, главный тренер которой Луис де ля Фуэнте даже не попал в топ-10. Его зарплата — 1,2 миллиона евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры Евро-2024

  1. Гарет Саутгейт (Англия) — 5,8 миллиона евро
  2. Юлиан Нагельсман (Германия) — 4,8
  3. Роберто Мартинес (Португалия) — 4
  4. Дидье Дешам (Франция) — 3,8
  5. Роналд Куман (Нидерланды) — 3
  6. Лучано Спаллетти (Италия) — 3
  7. Винченко Монтелла (Турция) — 1,8
  8. Мурат Якин (Швейцария) — 1,6
  9. Ральф Рангник (Австрия) — 1,5
  10. Доменико Тедеско (Бельгия) — 1,5
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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