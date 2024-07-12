Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024. Де ля Фуэнте нет даже в топ-10

Портал Football Benchmark опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024.

Возглавляет список главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который зарабатывает в год 5,8 миллиона евро. Вторым идет — Юлиан Нагельсман, возглавляющий сборную Германии (4,8 миллиона евро), а замыкает тройку Роберто Мартинес из сборной Португалии (4 миллиона евро).

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании, главный тренер которой Луис де ля Фуэнте даже не попал в топ-10. Его зарплата — 1,2 миллиона евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры Евро-2024