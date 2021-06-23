Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

В плей-офф чемпионата Европы состоится один матч, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это четвертьфинальная игра 2 июля.

В ней сыграют победители встреч 1/8 финала между вторыми командами из групп D (Хорватия) и E (Испания), а также между лучшей сборной квартета F (Франция/Германия/Португалия) и третьим местом из групп А или С. Гипотетически этой командой может оказаться Украина.

Для расклада с украинской сборной необходимо, чтобы в группе F либо португальцы проиграли в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо сами немцы уступят в четыре мяча (при поражении португальцев).

Тогда в случае победы в 1/8 финала (соперником при таком раскладе точно будет Франция) украинцы могут приехать на четвертьфинал в Россию.