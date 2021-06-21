Определился расклад, при котором Украина может сыграть матч Евро в Санкт-Петербурге

В плей-офф чемпионата Европы состоится один матч, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это четвертьфинальная игра 2 июля.

В ней сыграют победители встреч 1/8 финала между вторыми командами из групп D и E, а также между лучшей сборной квартета F и третьим местом из групп А, В и С. Гипотетически это может быть как Россия, так и Украина (ее шансы пройти дальше с третьей позиции выше, чем у россиян).

Для расклада с командой Андрея Шевченко необходимо, чтобы в плей-офф вышли третьи сборные из групп А, В и С (четвертая команда не принципиальна). Тогда в случае победы в 1/8 финала украинцы могут приехать на четвертьфинал в Россию.