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Сегодня, 10:26

Онопко: «На Евро буду очень сильно болеть за Сербию и Испанию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал «СЭ», за кого будет болеть на Евро-2024.

«Для меня два главных фаворита турнира — Франция и Испания. Но буду очень сильно болеть за Сербию и Испанию», — сказал Онопко «СЭ».

Сборная Сербии попала в группу С, в которой сыграет с командами Словении, Дании и Англии. Испанцы в группе B встретятся с Италией, Хорватией и Албанией.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Виктор Онопко
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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