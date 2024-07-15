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Онопко о победе Испании на Евро: «Футбольный бог все видит!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Райо Вальекано», тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко поделился с «СЭ» мнением о победе сборной Испании над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

«Вполне заслуженная победа испанцев. Я рад. Футбольный бог все видит! Испания показала лучший футбол на этом Евро», — сказал Онопко «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.

Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

Евро-2024
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