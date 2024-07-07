Онопко: «Россия на Евро смотрелась бы достойно»

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился впечатлениями от Евро-2024.

«Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда. Как бы на турнире выглядела сборная России? Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, еще Грузия и Швейцария понравились. Но есть Испания и все остальные», — сказал Онопко «РБ Спорт».

В полуфинале Евро-2024 Испания встретится с Францией. Игра пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22:00 мск.