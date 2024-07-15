Онопко — об Италии на Евро-2024: «Такой слабой эту сборную никогда не видел»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко назвал сборные, которые разочаровали его на прошедшем Евро-2024.

«Главное разочарование Евро — сборная Италии. Но есть еще ряд команд, от которых я ожидал большего. Это Франция, Англия и Нидерланды. Они лидеры мирового футбола, но хотел увидеть большее в их исполнении. Больше всего не понравились итальянцы, причем по всем компонентам. Такую слабую сборную Италии никогда не видел. Это причем проявлялось не только в плане футбола, а в борьбе на поле и отношении к игре на столь большом турнире», — цитирует Онопко Sport24.

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая обыграла в финале Англию (2:1). Испанцы завоевали трофей в рекордный четвертый раз.