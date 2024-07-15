Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:10

Онопко — об Италии на Евро-2024: «Такой слабой эту сборную никогда не видел»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко назвал сборные, которые разочаровали его на прошедшем Евро-2024.

«Главное разочарование Евро — сборная Италии. Но есть еще ряд команд, от которых я ожидал большего. Это Франция, Англия и Нидерланды. Они лидеры мирового футбола, но хотел увидеть большее в их исполнении. Больше всего не понравились итальянцы, причем по всем компонентам. Такую слабую сборную Италии никогда не видел. Это причем проявлялось не только в плане футбола, а в борьбе на поле и отношении к игре на столь большом турнире», — цитирует Онопко Sport24.

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая обыграла в финале Англию (2:1). Испанцы завоевали трофей в рекордный четвертый раз.

Источник: Sport24
Виктор Онопко
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Месси получил травму в финале Кубка Америки с Колумбией и ушел с поля в слезах
В давке перед финалом Кубка Америки-2024 пострадали 12 человек
Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» может себе позволить игроков с Евро-2024
Литвинов: «Как можно сказать, что англичане играют в антифутбол?»
Хлусевич назвал Бабича лучшим игроком Евро-2024
Божович: «Чемпионат Европы-2024 не был зрелищным. Дальше будет хуже»
Никогда не сдавайтесь! Как попасть на финал Евро, когда на это нет ни одного шанса
Самедов согласен с решением отдать награду лучшего игрока Евро-2024 Родри
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов: «Как можно сказать, что англичане играют в антифутбол?»

Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» может себе позволить игроков с Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости