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«Он в безопасности». Бонуччи выложил фото с кубком за победу на Евро в постели

09:53
Леонардо Бонуччи. Фото Reuters
Леонардо Бонуччи. Фото Reuters
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи опубликовал фото в Instagram после победы над Англией в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти — 3:2). Он и Джорджо Кьеллини сфотографировались с трофеем в постели.

«Не волнуйтесь, он в безопасности. Мы защищаем его», — написал Бонуччи.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года