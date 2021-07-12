«Он в безопасности». Бонуччи выложил фото с кубком за победу на Евро в постели
09:53
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи опубликовал фото в Instagram после победы над Англией в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти — 3:2). Он и Джорджо Кьеллини сфотографировались с трофеем в постели.
«Не волнуйтесь, он в безопасности. Мы защищаем его», — написал Бонуччи.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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