Уоткинс: «Я получил свой шанс и ухватился за него обеими руками»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Невероятно, я ждал этого момента несколько недель. Мне потребовалось долго и тяжело трудиться, чтобы сегодня к этому прийти. Я получил свой шанс и ухватился за него обеими руками. В нас есть этот внутренний фактор, позволяющий отыгрываться. Мы не сдаемся никогда. Остается одна игра — мы готовы к Испании», — цитирует пресс-служба УЕФА Уоткинса.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.