Жиру: «Травма Мбаппе оставляет осадок после победы над Австрией»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал травму Килиана Мбаппе в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024.

«[Травма Мбаппе] оставляет осадок после победы. Конечно, мы немного расстроены из-за его травмы. Он отправился на медицинское обследование. Мне больше нечего добавить о его травме. Надеюсь, он вернется как можно раньше», — сказал Жиру после игры.

Мбаппе на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.