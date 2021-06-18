Олича не будет в тренерском штабе сборной Хорватии на матче Евро-2020 с Чехией
Ивица Олич не будет присутствовать в тренерском штабе сборной Хорватии на матче Евро с командой Чехии, сообщила ТАСС пресс-служба футбольного союза страны.
Матч Хорватия — Чехия состоится сегодня, 18 июня, в Глазго в пятницу и начнется в 19:00 мск.
41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко, который сейчас является главным тренером «Краснодара». Вслед за Гончаренко в краснодарский клуб перешел и Василий Березуцкий.
15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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