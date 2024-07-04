Смородская: «Удивил бы выход Австрии в 1/4 финала Евро-2024, потому что Рангник — не тренер»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение сборной Австрии в 1/8 финала Евро-2024.

«Я абсолютно не удивлена вылетом сборной Австрии с чемпионата Европы. Удивил бы противоположный результат, потому что Рангник — не тренер. Австрия вышла из группы, но она не играла как команда, которая дойдет до четвертьфинала или полуфинала», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Сборная Австрии проиграла команде Турции (1:2) и покинула чемпионат Европы. В четвертьфинале турки встретятся со сборной Нидерландов.