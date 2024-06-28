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Сегодня, 12:35

Романцев: «Роналду — настоящий мужик! Верю, что он еще порадует нас голами на Евро»

Александр Львов
Обозреватель
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду еще проявит себя на Евро-2024.

В трех матчах групповой стадии турнира форвард сделал одну результативную передачу и не забил ни одного гола.

— Передача Криштиану на пустые ворота Фернандешу? После матча с Турцией я вспомнил гениальные строчки Пушкина: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог...» Ну кто бы, находясь в такой идеальной позиции, отдал мяч партнеру?! Только великий Криштиану! Чем разом поставил на место всех своих недоброжелателей — мол, а теперь говорите что угодно. Ведь в 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю, что Роналду еще порадует нас голами, — сказал Романцев в интервью «СЭ».

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В 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Словении. Матч состоится 1 июля и начнется в 22.00 (мск).

Криштиану Роналду
Олег Романцев
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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