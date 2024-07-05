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Сегодня, 23:09

Okko сообщил о проблемах с доступом к трансляции матча Евро Португалия — Франция

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба Okko сообщила о проблемах с доступом к трансляции матча между Португалией и Францией в 1/4 финала Евро-2024.

«Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko. Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах», — говорится в сообщении в Telegram-канале Okko Спорт.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Франция.

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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