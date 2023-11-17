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Сегодня, 12:21

Оганесян поделился ожиданиями от матча Армения — Уэльс

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного этапа к Евро-2024 между сборными Армении и Уэльса.

«К сожалению, проигрыш от Латвии усложнил шансы на выход на Евро. Но еще есть возможность пробраться, и ребята должны этим воспользоваться. Конечно, будет тяжело дома с Уэльсом и с Хорватией на выезде. Думаю, все будет зависеть от игры с Уэльсом. Сборная Армении должна 100% выложиться. Будем верить и ждать удачный расклад команды. У ребят будет двойной настрой. К тому же это домашний матч, в котором сборная хочет доказать, что проигрыш от Латвии — случайность. Британские команды бьются, стараются. Даже если у них нет шансов выйти дальше, команда выкладывается и просто так игру не отдаст. Поэтому будет тяжелая игра. Сборная Уэльса играет верхом, а Армения играет через пас. Ожидается сложная игра, но верим в лучшее!» — приводит слова Оганесяна ODDS.ru.

Он также отметил, что с приходом Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и Эдгара Севикяна сборная Армении преобразилась.

«Их появление очень повлияло на команду. Рад, что ребята согласились выступать за сборную Армении. Были встречи с Наиром, когда он перешел в «Локомотив», где пару раз общались на тему перехода в сборную Армении. В тот период он только думал. Но хорошо, что все-таки решился. Надеюсь, Сперцян и Севикян не пожалели выступать за Армению. Верю, что в какой-то период сборная Армении станет еще сильнее», — добавил Оганесян.

18 ноября сборная Армении примет на своем поле команду Уэльса, а 21 ноября в гостях сыграет с Хорватией.

Источник: https://odds.ru/football/news/sarkis-oganesyan-s-uelsom-armeniya-hochet-dokazat-chto-proigrysh-ot-latvii-sluchaynost/
Саркис Оганесян
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