«Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины». Что пишут в России после первого тайма матча Евро с Голландией

Российские пользователи социальных сетей комментируют события первого тайма матча Евро-2020 Голландия — Украина. Счет на данный момент равный — 0:0.

Евгений Кафельников, бывший теннисист: «Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины сейчас».

Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины сейчас?? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021

Также бывший теннисист отметил игру вратаря украинцев Георгия Бущана: «Прекрасный воротник у Украины», — написал он.

Прекрасный воротник у Украины? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021

Илья Геркус, бывший гендиректор «Локомотива»: «Голландия очень красиво играет».

Голландия очень красиво играет ? — Илья Геркус (@ilgerkus) June 13, 2021

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ»: «Пока этот матч смотрится увлекательнее, приятнее всех, что были на Евро ранее. Нидерланды хороши, но атакуют узковато. Украина без страха, может и в контроль. Вынужденный выход Марлоса будто дал новых вариантов».

Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 13, 2021

Дмитрий Жичкин, комментатор «Матч ТВ»: «Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом».

Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 13, 2021

Андрей Кузичев, журналист «СЭ»: «По-хорошему Бущан уже три мертвых вытащил».