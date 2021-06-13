«Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины». Что пишут в России после первого тайма матча Евро с Голландией
Российские пользователи социальных сетей комментируют события первого тайма матча Евро-2020 Голландия — Украина. Счет на данный момент равный — 0:0.
Евгений Кафельников, бывший теннисист: «Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины сейчас».
Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины сейчас??— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021
Также бывший теннисист отметил игру вратаря украинцев Георгия Бущана: «Прекрасный воротник у Украины», — написал он.
Прекрасный воротник у Украины?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021
Илья Геркус, бывший гендиректор «Локомотива»: «Голландия очень красиво играет».
Голландия очень красиво играет ?— Илья Геркус (@ilgerkus) June 13, 2021
Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ»: «Пока этот матч смотрится увлекательнее, приятнее всех, что были на Евро ранее. Нидерланды хороши, но атакуют узковато. Украина без страха, может и в контроль. Вынужденный выход Марлоса будто дал новых вариантов».
Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 13, 2021
Дмитрий Жичкин, комментатор «Матч ТВ»: «Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом».
Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 13, 2021
Андрей Кузичев, журналист «СЭ»: «По-хорошему Бущан уже три мертвых вытащил».
По хорошему Бущан уже три мертвых вытащил— Андрей Кузичев (Andrey Kuzichev) (@Andy73sr) June 13, 2021
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