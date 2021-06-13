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«Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины». Что пишут в России после первого тайма матча Евро с Голландией

13 июня 2021, 23:00
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан. Фото Twitter
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан. Фото Twitter
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Российские пользователи социальных сетей комментируют события первого тайма матча Евро-2020 Голландия — Украина. Счет на данный момент равный — 0:0.

Евгений Кафельников, бывший теннисист: «Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины сейчас».

Также бывший теннисист отметил игру вратаря украинцев Георгия Бущана: «Прекрасный воротник у Украины», — написал он.

Илья Геркус, бывший гендиректор «Локомотива»: «Голландия очень красиво играет».

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ»: «Пока этот матч смотрится увлекательнее, приятнее всех, что были на Евро ранее. Нидерланды хороши, но атакуют узковато. Украина без страха, может и в контроль. Вынужденный выход Марлоса будто дал новых вариантов».

Дмитрий Жичкин, комментатор «Матч ТВ»: «Очень достойный первый тайм Украины. Местами интересные ходы, но главное — с достоинством и без опаски. Молодцом».

Андрей Кузичев, журналист «СЭ»: «По-хорошему Бущан уже три мертвых вытащил».

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