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Обновление рейтинга команд с третьих мест групп Евро-2020: кто попадет в топ-4?

20:55
Сборная Швейцарии: попадет ли она в плей-офф? Фото AFP
Сборная Швейцарии: попадет ли она в плей-офф? Фото AFP
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После заключительного тура чемпионата Европы в группе A стала известная первая команда, которая войдет в рейтинг сборных с третьих мест шести групп. Ею стала Швейцария, у которой — 4 очка, разность мячей — -1, а забитых голов — 4.

В основе рейтинга — число очков, разность мячей и количество забитых голов.

После 2-го тура в рейтинг третьих команд групп также виртуально входят:

Португалия (группа F) — 3 очка, разность мячей — +1, забитые голы — 5

Австрия (группа С) — 3 очка, разность мячей — 0, забитые голы — 3

Финляндия (группа B) — 3 очка, разность мячей — 0, забитые голы — 1

Испания (группа E) — 2 очка, разность мячей — 0, забитые голы — 1

Хорватия (группа D) — 1 очко, разность мячей — -1, забитые голы — 1

В 1/8 финала Евро-2020 выходят по две лучшие сборные каждой групп, а также четыре из шести с третьих мест. В группе A место в плей-офф себе обеспечили Италия и Уэльс.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы групп Евро-2020 — в разделе на этой странице.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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