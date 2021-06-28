Обидчик чемпиона Европы только однажды не побеждал на турнире

Сборная Португалии проиграла бельгийцам в 1/8 финала Евро-2020 и завершила защиту титула, завоеванного пять лет назад во Франции.

В шестой раз в истории чемпионатов Европы действующий обладатель трофея сложил полномочия на стадии плей-офф. Команды СССР и ФРГ проигрывали финальные матчи, голландцы оступались в полуфинале, а французы в четвертьфинале. Интересно, что команда, победившая действующего чемпиона, в четырех случаях из пяти становилась победителем турнира. Исключение составила сборная Италии, которая обыграла испанцев в 1/8 финала Евро-2016, но уступила немцам в четвертьфинале.

Как заканчивали Евро действующие чемпионы