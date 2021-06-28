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Обидчик чемпиона Европы только однажды не побеждал на турнире

00:34
27 июня. 1/8 финала Евро-2020. Бельгия — Португалия — 1:0. Фото УЕФА
27 июня. 1/8 финала Евро-2020. Бельгия — Португалия — 1:0. Фото УЕФА
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Сборная Португалии проиграла бельгийцам в 1/8 финала Евро-2020 и завершила защиту титула, завоеванного пять лет назад во Франции.

В шестой раз в истории чемпионатов Европы действующий обладатель трофея сложил полномочия на стадии плей-офф. Команды СССР и ФРГ проигрывали финальные матчи, голландцы оступались в полуфинале, а французы в четвертьфинале. Интересно, что команда, победившая действующего чемпиона, в четырех случаях из пяти становилась победителем турнира. Исключение составила сборная Италии, которая обыграла испанцев в 1/8 финала Евро-2016, но уступила немцам в четвертьфинале.

Как заканчивали Евро действующие чемпионы

Турнир

Действующий чемпион

Стадия вылета

Обидчик

Счет

1964

СССР

Финал

Испания

1:2

1968

Испания

Не пробились в финальную стадию

1972

Италия

Не пробились в финальную стадию

1976

ФРГ

Финал

Чехословакия

2:2 (пен. — 3:5)

1980

Чехословакия

Гр.турнир

1984

ФРГ

Гр.турнир

1988

Франция

Не пробились в финальную стадию

1992

Голландия

1/2 финала

Дания

2:2 (пен. — 4:5)

1996

Дания

Гр.турнир

2000

Германия

Гр.турнир

2004

Франция

1/4 финала

Греция

0:1

2008

Греция

Гр.турнир

2012

Испания

Победа

2016

Испания

1/8 финала

Италия

0:2

2020

Португалия

1/8 финала

Бельгия

0:1

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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