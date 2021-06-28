Обидчик чемпиона Европы только однажды не побеждал на турнире
Сборная Португалии проиграла бельгийцам в 1/8 финала Евро-2020 и завершила защиту титула, завоеванного пять лет назад во Франции.
В шестой раз в истории чемпионатов Европы действующий обладатель трофея сложил полномочия на стадии плей-офф. Команды СССР и ФРГ проигрывали финальные матчи, голландцы оступались в полуфинале, а французы в четвертьфинале. Интересно, что команда, победившая действующего чемпиона, в четырех случаях из пяти становилась победителем турнира. Исключение составила сборная Италии, которая обыграла испанцев в 1/8 финала Евро-2016, но уступила немцам в четвертьфинале.
Как заканчивали Евро действующие чемпионы
|
Турнир
|
Действующий чемпион
|
Стадия вылета
|
Обидчик
|
Счет
|
1964
|
СССР
|
Финал
|
Испания
|
1:2
|
1968
|
Испания
|
Не пробились в финальную стадию
|
|
|
1972
|
Италия
|
Не пробились в финальную стадию
|
|
|
1976
|
ФРГ
|
Финал
|
Чехословакия
|
2:2 (пен. — 3:5)
|
1980
|
Чехословакия
|
Гр.турнир
|
|
|
1984
|
ФРГ
|
Гр.турнир
|
|
|
1988
|
Франция
|
Не пробились в финальную стадию
|
|
|
1992
|
Голландия
|
1/2 финала
|
Дания
|
2:2 (пен. — 4:5)
|
1996
|
Дания
|
Гр.турнир
|
|
|
2000
|
Германия
|
Гр.турнир
|
|
|
2004
|
Франция
|
1/4 финала
|
Греция
|
0:1
|
2008
|
Греция
|
Гр.турнир
|
|
|
2012
|
Испания
|
Победа
|
|
|
2016
|
Испания
|
1/8 финала
|
Италия
|
0:2
|
2020
|
Португалия
|
1/8 финала
|
Бельгия
|
0:1
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