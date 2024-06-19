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Нуну Мендеш: «Португалия отдала все силы в матче с Чехией, но нам есть над чем поработать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш прокомментировал победу над Чехией (2:1) в первом туре Евро-2024.

«Мы ждали больших проблем — у Чехии хорошие игроки. Знали об этом, и они доказали, что так и есть. Мы хотели завладеть мячом и делали это хорошо, но, когда стремились забить, не могли этого сделать. В конце мы хорошо поработали и заслуженной победы добились.

Мы отдали все силы сегодня, но нам есть над чем поработать. У нас есть четыре дня до следующего матча. Важно тщательно проанализировать соперника и как можно лучше подготовиться к ближайшей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендеша.

Во втором матче на Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией. Обе встречи пройдут в субботу, 22 июня.

 
Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036172--portugal-vs-czechia/
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Евро-2024
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