Нуну Мендеш: «Португалия отдала все силы в матче с Чехией, но нам есть над чем поработать»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш прокомментировал победу над Чехией (2:1) в первом туре Евро-2024.

«Мы ждали больших проблем — у Чехии хорошие игроки. Знали об этом, и они доказали, что так и есть. Мы хотели завладеть мячом и делали это хорошо, но, когда стремились забить, не могли этого сделать. В конце мы хорошо поработали и заслуженной победы добились.

Мы отдали все силы сегодня, но нам есть над чем поработать. У нас есть четыре дня до следующего матча. Важно тщательно проанализировать соперника и как можно лучше подготовиться к ближайшей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендеша.

Во втором матче на Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией. Обе встречи пройдут в субботу, 22 июня.