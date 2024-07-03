Нуну Мендеш: «Сборная Португалии сделает все, чтобы подарить Роналду трофей в его последнем Евро»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился мнением о том, что Евро-2024 станет последним чемпионатом Европы для Криштиану Роналду.

«Это его последний Евро, и мы сделаем все для того, чтобы преподнести ему трофей в качестве подарка», — цитирует Мендеша A Bola.

Роналду после победы над Словенией (0:0, пен. — 3:0) в 1/8 финала Евро-2024 сообщил, что этот турнир станет для него последним.

В 1/4 финала турнира сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.