Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:57

Нойер в 35-й раз выйдет в старте сборной Германии на крупных турнирах

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мануэль Нойер.
Фото AFP

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в 35-й раз выйдет в стартовом составе национальной команды в матчах крупных международных турниров.

Немецкий игрок сыграет с первых минут в матче-открытия Евро-2024 против сборной Шотландии.

Среди европейских игроков больше только у Криштиану Роналду (43) и Паоло Мальдини (36).

Также 38-летний футболист станет вторым вратарем в истории, сыгравшим на восьми крупных турнирах. Ранее первым это достижение установил экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

Мануэль Нойер
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
Названы главные звезды Евро-2024
Пловчиха Ефимова получила нейтральный статус
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия — Шотландия: началась прямая трансляция матча открытия Евро 2024

Италия — Албания: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости