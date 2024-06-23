Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на Евро среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей.

38-летний немец вышел в стартовом составе сборной на матч против Швейцарии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Эта игра стала для Нойера 18-й на чемпионатах Европы. Он обошел предыдущего рекордсмена Джанлуиджи Буффона, который провел 17 матчей на Евро за сборную Италии.

Среди полевых игроков Нойер сравнялся с Бастианом Швайнштайгером и Леонардо Бонуччи. Немецкого голкипера теперь опережают только три португальца — Жоау Моутинью (19 матчей), Пепе (21) и Криштиану Роналду (27).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия.