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Сегодня, 15:55

Нойер оценил перспективы сборной Германии на домашнем Евро-2024

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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ответил на вопрос о перспективах национальной команды на домашнем чемпионате Европы-2024.

В матче открытия Евро-2024 команда Юлиана Нагельсмана разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1.

«Какие перспективы у сборной Германии на Евро-2024? Это очень хороший вопрос. У нас были хорошие и плохие игры на старте предыдущих больших турниров. В 2014 году в матче с Португалией мы тоже неплохо стартовали. Однако у нас не было такого преимущества, как во встрече с Шотландией. Когда мы пропустили гол в свои ворота, все наши игроки огорчились. Это хороший знак. Для нас важно не только забивать голы, но и хорошо защищаться», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Во втором туре ЧЕ-2024 Германия сыграет с Венгрией. Матч пройдет 19 июня в Штутгарте.

Мануэль Нойер
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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