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Сегодня, 14:35

Норвежские болельщики освистали Холанна за отказ раздать автографы после поражения от Шотландии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежские фанаты освистали форварда сборной Норвегии Эрлина Холанна, который не стал раздавать автографы после поражения от Шотландии (1:2) в отборочном турнире Евро-2024.

22-летний нападающий 17 июня вышел в стартовом составе на матч против Шотландии. Он открыл счет встречи, реализовав пенальти, и был заменен на 84-й минуте. После этого шотландцы сумели перевернуть игру — забили два мяча и одержали волевую победу.

После игры Холанн вышел со стадиона и направился сразу в автобус с игроками сборной, несмотря на многочисленных норвежских болельщиков, которые ожидали раздачу автографов.

Сборная Норвегии набрала 1 очко за 3 тура отборочного турнира Евро-2024. Команда занимает предпоследнюю строчку в группе A.

Эрлин Холанн
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Сборная Норвегии по футболу
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