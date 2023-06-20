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Сегодня, 23:39

Дубль Холанна принес Норвегии победу над Кипром в отборе Евро-2024

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Футболисты Александер Серлот и Эрлин Холанн.
Александер Серлот и Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Сборная Норвегии одержала победу над Кипром (3:1) в матче группы А отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол».

В составе норвежцев дубль оформил форвард Эрлин Холанн, еще один гол на счету нападающего Оле Сольбаккена. У Кипра отличился Гриогрис Кастанос.

Норвегия с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице группы A. Кипр — пятый с 0 баллов.

Евро-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024-го.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
3:1
Кипр
Футбол
Сборная Кипра по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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