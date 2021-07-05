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Николич рассказал о том, как Гильерме и Смолов отреагировали на непопадание в состав сборной на Евро

09:00
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как игроки его команды Маринато Гильерме и Федор Смолов отреагировали на непопадание в состав сборной России на чемпионат Европы.

— На Гильерме и Смолова невызов в сборную не оказал негативного ментального влияния?

— Сразу скажу: нет, они опытные люди, — сказал Николич в интервью «СЭ». — Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра — нет. Сегодня тренер думает так, завтра — так. Это мотивирует еще лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и т.д. Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри ее.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое, место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Полностью интервью Марко Николича читайте на сайте «СЭ»

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