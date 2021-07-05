Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказался по поводу выступления сборных Украины и России на чемпионате Европы.

— По игре вам на Евро больше понравилась сборная России или Украины?

— Украинцы уже упаковали вещи и готовы были ехать домой. Но получилось удачно — они стали последней из прошедших в 1/8 команд — 16-й. Мог случиться гол в другом матче — и они бы сидели дома. В принципе украинцы играли в оборонительный футбол: три центральных защитника, низкая зона, ждали моментов при стандартах или в контратаках. Есть индивидуально сильные игроки: Ярмоленко, Малиновский, Зинченко. Украина — интересная команда, если вы в курсе, с самым большим количеством левоногих футболистов на чемпионате Европы. Во всей заявке 12 человек левшей, представляете? У нас, например, с уходом Леши Миранчука остался лишь один левша — Рыбус. Только сейчас вот подтягивается молодежь из «Казанки» — Бакоев и Касимов.

Украина не случайно прошла дальше — было видно, что у них в команде хорошая атмосфера и они готовы бить всех. Да, удача им сопутствовала. Как в вопросе выхода в плей-офф, так и в 1/8 финала в матче со шведами. Но удачу надо заслужить. Не знаю чем, но они заслужили. Отличный харизматичный интеллигентный тренер, который был звездой мирового уровня. Видно, что у него замечательные отношения с игроками. Но по самой их игре не скажу, что Украина показала топовый футбол, а Россия вообще не играла. Что бы случилось, если бы Россия забила Дании в первые полчаса дважды? А реальный результат первых 30 минут был 2:0 в пользу России, но спас вратарь.

Сборная Украины на Евро дошла до четвертьфинала, где команда Андрея Шевченко уступила англичанам (0:4). Сборная России заняла последнее место в группе с бельгийцами, датчанами и финнами.

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