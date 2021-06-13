Николай Писарев: «Бельгийцы даже не заметили сборную России»

Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды в первом матче Евро-2020 от Бельгии (0:3).

«Никакого позитива! Ни один из компонентов футбола нам сегодня не удался, — сказал Писарев «СЭ». — Играли абсолютно без шансов на какой-то результат, поэтому и выделять тут некого. Все футболисты сыграли очень и очень посредственно. Семенов провел сегодня очень слабый матч. Нужно думать уже о следующей игре, потому что, видя его в таком состоянии, можно сказать, что он просто не готов».

Во время трансляции матча комментаторы телеканала «Россия 1» вспомнили Евро-2008 и то, что групповой этап наша сборная тоже начала с поражения — от Испании (1:4), но в итоге взяла бронзу.

«Не уверен, что мы можем повторить тот, успех, потому что Испания того года была намного сильнее сегодняшней Бельгии. Сегодня Бельгия не показала вообще и 50 процентов того, что они могут и какими могут быть. Бельгия просто вкатились в чемпионат, матч для них прошел на легком аллюре. Думаю, что они даже не заметили сборную России», — добавил Писарев.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Екатерина Звенигородская)