Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Грузия даст бой Испании»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу сборной Грузии над Португалией (2:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2024.

Грузия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

«Выход Грузии в 1/8 финала — это сенсация. Команда Саньоля показала себя с лучшей стороны. Можно сказать, Португалия вышла резервным составом, но Роналду играл, и мы видели, как он расстроился, когда уходил с поля. Думаю, Грузия даст бой Испании. Вряд ли они пройдут дальше, но матч получится интересным», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч между сборными Грузии и Испании состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне.