Николаев: «Карасев получил статусный матч, он представляет весь наш судейский корпус на Евро»

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Карасева главным арбитром на матч группового этапа чемпионата Европы-2020 между Италией и Швейцарией.

«Это большая честь, досталась статусная игра. Сергей представляет и нашу страну, и наш судейский корпус. Хочу поздравить его с прошедшим днем рождения и пожелать провести этот матч так, как он умеет это делать. Все игры за рубежом ему обычно хорошо удаются. Будем за него переживать.

Сергей уже очень опытный арбитр, так что он сам знает, как надо готовиться к таким матчам. Тем более для попадания на сам Евро проводится огромная подготовительная работа, нужно отсудить много игр на высоком уровне, пройти сборы, сдать нормативы, теорию. Это очень большой труд", — сказал Николаев «СЭ».

Также Николаев оценил шансы Карасева получить назначение на матчи плей-офф.

«Все будет зависеть от того, как он отсудит это матч. Если получится хорошо, появится перспектива получить еще один матч группового этапа. А дальше уже руководители судейского корпуса будут смотреть, кто дальше останется работать на Евро в плей-офф, а кто поедет смотреть по телевизору. Для попадания в плей-офф нужно безупречно отработать на групповой стадии», — добавил Николаев.

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба — Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер (Англия).

(Сергей Федоров)